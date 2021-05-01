Решение любых задач по ретуши фотографий – от простых до нестандартных. Качество, гарантированное опытом.
Я ретушер с многолетним стажем, опыт работы более 5 лет. Работаю в разных направлениях. Основные из них: портретная ретушь, арт портрет, создание коллажей, фотомонтаж, художественная ретушь, стилизация фотографий, восстановление фотографий.
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Портфолио
- Портрет для гравировки на памятник33 просмотра
- Ретушь портрета18 просмотров
- Цветокоррекция18 просмотров
- Восстановление27 просмотров
- Арт портрет19 просмотров