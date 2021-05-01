Решение любых задач по ретуши фотографий – от простых до нестандартных. Качество, гарантированное опытом.

Я ретушер с многолетним стажем, опыт работы более 5 лет. Работаю в разных направлениях. Основные из них: портретная ретушь, арт портрет, создание коллажей, фотомонтаж, художественная ретушь, стилизация фотографий, восстановление фотографий.