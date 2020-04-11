SMM-Швидко, якісно і з душею!

Маю досвід у SMM сфері понад два роки. За цей час мала багато цікавих проектів. Вмію створювати фото, які викликають ефект "вау", писати переконливі тексти, аналізувати вашу ЦА. Вчусь на маркетолога в КНТЕУ, що ще раз підтверджує мою любов і відданість цій справі! ЩО я можу Вам запропонувати?

Створення контент - плану

Правильне оформлення шапки профілю комерційних \особистих акаунтів

Налаштування платної реклами facebook\instagram

Аналіз конкурентів

Підвищення продажів

Я володію навичками роботи в Adobe Photoshop, легко справляюсь з редагуванням і обробкою фотографій в різних мобільних додатках (Canva, VSCO , lightroom, pixaloop, Mojo, Snapseed, InShot)Ласкаво прошу до співпраці!