SMM-Швидко, якісно і з душею!
Маю досвід у SMM сфері понад два роки. За цей час мала багато цікавих проектів. Вмію створювати фото, які викликають ефект "вау", писати переконливі тексти, аналізувати вашу ЦА. Вчусь на маркетолога в КНТЕУ, що ще раз підтверджує мою любов і відданість цій справі! ЩО я можу Вам запропонувати?
- Створення контент - плану
- Правильне оформлення шапки профілю комерційних \особистих акаунтів
- Налаштування платної реклами facebook\instagram
- Аналіз конкурентів
- Підвищення продажів
Портфолио
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