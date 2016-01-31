РЕЗЮМЕ ИСАБАЕВОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЫ
Цель резюме: соискание должности в сфере контента (SMM) или СМИ
Занятость: рассматривается вариант как полной, так и частичной занятости
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Дата рождения: 7 декабря 1984 года
Адрес: 12-ый микр-он, дом 10, кв. 46
Телефон: +7 727 302 86 81
Мобильный: +7 705 253 9803
+7 747 622 0213
е-mail: [email protected]
Семейное положение: не замужем
Дети: дочь 5 лет
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Образование высшее:
АТУ (Алматинский Технологический Университет), 2001-2005 г.г.,
специальность: ХОМИ (Художественное оформление и моделирование изделий)
Опыт работы:
2003 год - работа помощником главного редактора в редакции журнала "Выбирай соблазны большого города". Летняя практика.
2004-2005 года - работа в редакции журнала «Выбирай соблазны большого города» в должности сначала внештатный журналист, потом официально - корреспондент.
2005 год - работа в редакции журнала «Дома и Интерьеры».
2006 год - работа в компании ТОО «Интерфарма», менеджером по работе с клиентами
2006 год - работа в ТОО «Интерфарма», в газете «Ваше здоровье» по совместительству с работой менеджера.
2007 год - работа в редакции журнала «Выбирай! Соблазны!» внештатным корреспондентом.
2008-2009 года- работа в журнале «Жар-Жар и другие праздники города» сначала менеджером, потом журналистом. Также написание статей для второго журнала данной компании «Apple City»
2010-2013 года - работа с интернетом, с биржами статей Advego и Etxt. Написание статей с SEO/без для различных интернет-порталов.
2014 -2015 года - работа в компании ИП «Grand Ways International» над проектами корпоративных сайтов. Работа с SMM
Дополнительная информация:
2015 год - посещение workshop от компании Anex tour. Турция (Инфотур).
2015 год - посещение семинаров по направлению Греция/Болгария от компании Музиденстревел
Дополнительные навыки:
Владение офисными программами Word, Excel, пользовательские навыки владения графическими программами Photoshop, Corel Draw, Sai, владение онлайн ресурсами.