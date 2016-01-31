соискание должности в сфере контента (SMM) или СМИ

РЕЗЮМЕ ИСАБАЕВОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЫ

Цель резюме: соискание должности в сфере контента (SMM) или СМИ

Занятость: рассматривается вариант как полной, так и частичной занятости

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Дата рождения: 7 декабря 1984 года

Адрес: 12-ый микр-он, дом 10, кв. 46

Телефон: +7 727 302 86 81

Мобильный: +7 705 253 9803

+7 747 622 0213

е-mail: [email protected]

Семейное положение: не замужем

Дети: дочь 5 лет

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Образование высшее:

АТУ (Алматинский Технологический Университет), 2001-2005 г.г.,

специальность: ХОМИ (Художественное оформление и моделирование изделий)

Опыт работы:

2003 год - работа помощником главного редактора в редакции журнала "Выбирай соблазны большого города". Летняя практика.

2004-2005 года - работа в редакции журнала «Выбирай соблазны большого города» в должности сначала внештатный журналист, потом официально - корреспондент.

2005 год - работа в редакции журнала «Дома и Интерьеры».

2006 год - работа в компании ТОО «Интерфарма», менеджером по работе с клиентами

2006 год - работа в ТОО «Интерфарма», в газете «Ваше здоровье» по совместительству с работой менеджера.

2007 год - работа в редакции журнала «Выбирай! Соблазны!» внештатным корреспондентом.

2008-2009 года- работа в журнале «Жар-Жар и другие праздники города» сначала менеджером, потом журналистом. Также написание статей для второго журнала данной компании «Apple City»

2010-2013 года - работа с интернетом, с биржами статей Advego и Etxt. Написание статей с SEO/без для различных интернет-порталов.

2014 -2015 года - работа в компании ИП «Grand Ways International» над проектами корпоративных сайтов. Работа с SMM

Дополнительная информация:

2015 год - посещение workshop от компании Anex tour. Турция (Инфотур).

2015 год - посещение семинаров по направлению Греция/Болгария от компании Музиденстревел

Дополнительные навыки:

Владение офисными программами Word, Excel, пользовательские навыки владения графическими программами Photoshop, Corel Draw, Sai, владение онлайн ресурсами.