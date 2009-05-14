LadukOpiat

1) Разработка на платформах 1С:Предприятие 7.7 , 8.0, 8.1.

2) Опыт автоматизации на платформах 1С следующих учетных задач:

• бухгалтерский учет (российский, украинский)

• учет производственных операций

• логистика

• учет торговых операций

• учет операций по зарплате

3) Опыт предпроектного обследования предприятий, анализ и описание бизнес-процессов, формализация требований к информационной системе (ИС), написание эскизного проекта, технического задания, плана-графика разработки и внедрения ИС, инструкций для пользователей и администраторов ИС. Опыт индивидуального и группового обучения пользователей.

Сертификаты:

"1С:Профессионал" по подсистеме "Бюджетирование" в "1С:Предприятие 8. Управление Производственным Предприятием для Украины"

"1С:Профессионал" по прикладному решению Консолидация 8

"1С:Профессионал" по прикладному решению "1С:Бухгалтерия 8 для Украины"

"1С:Специалист" по прикладному решению "1С:Бухгалтерия 8 для Украины"

«1С:Професионал» по платформе «1С:Предприятие 8.0»

«1С:Специалист» по платформе «1С:Предприятие 8.0»