август 2012 — н.в.
6 месяцев
Модератор (Полная занятость)
Асорта- Единый городской портал, г. Ростов-на-Дону. Предоставление информации о заведениях и мероприятиях города Ростов-на-Дону.
Должностные обязанности и достижения:
Наполнение сайта контентом.
Ведение киноафиши, клубной, театральной и спортивной афиши.
Написание статей для сайта.
Модерация сайта, групп в контакте, фейсбуке, Одноклассниках, ведение твиттера сайта.
Налаживание партнерских отношений с заведениями города Ростова-на-Дону.
сентябрь 2011 — октябрь 2012
1 год и 1 месяц
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Лаборант (Частичная занятость)
ГБОУ СПОРО "Ростовский Базовый Медицинский Колледж", г. Ростов-на-Дону.
Должностные обязанности и достижения:
Ведение документации
Ведение и организация информационно-справочной деятельности
Ведение архива документов организации
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май 2012 — сентябрь 2012
4 месяца
Медицинский регистратор (Полная занятость)
ООО "Симплекс", г. Ростов-на-Дону. Полный спектр медицинских услуг: медицинские справки, личные медицинские книжки, проф. осмотры организациям, консультации врачей специалистов, лабораторная диагностика.
Должностные обязанности и достижения:
Ведение рабочей документации.
Ввод информации о клиенте в базу.
Консультация клиентов по вопросам наличия имеющихся услуг.
Предоставление информации по вопросам приема клиентов непосредственно или по телефону.
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май 2009 — август 2011
2 года и 3 месяца
Менеджер по туризму (Частичная занятость)
ООО "Глобус", г. Ростов-на-Дону. Предоставление туристических услуг клиенту.
Должностные обязанности и достижения:
Привлечение новых клиентов и ведение существующей клиентской базы;
консультирование клиентов, помощь при выборе оптимального тура;
оформление миграционных документов, включая страховку и визу;
закупка билетов на самолеты и поезда, заказ дополнительного трансфера;
решением конфликтных ситуаций с клиентами и контрагентами;
сопровождение и размещение туристических групп по Черноморскому побережью;
онлайн бронирование.