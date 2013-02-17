модератор, контент-менеджер

август 2012 — н.в.

6 месяцев

Модератор (Полная занятость)

Асорта- Единый городской портал, г. Ростов-на-Дону. Предоставление информации о заведениях и мероприятиях города Ростов-на-Дону.

Должностные обязанности и достижения:

Наполнение сайта контентом.

Ведение киноафиши, клубной, театральной и спортивной афиши.

Написание статей для сайта.

Модерация сайта, групп в контакте, фейсбуке, Одноклассниках, ведение твиттера сайта.

Налаживание партнерских отношений с заведениями города Ростова-на-Дону.

сентябрь 2011 — октябрь 2012

1 год и 1 месяц

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Лаборант (Частичная занятость)

ГБОУ СПОРО "Ростовский Базовый Медицинский Колледж", г. Ростов-на-Дону.

Должностные обязанности и достижения:

Ведение документации

Ведение и организация информационно-справочной деятельности

Ведение архива документов организации

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май 2012 — сентябрь 2012

4 месяца

Медицинский регистратор (Полная занятость)

ООО "Симплекс", г. Ростов-на-Дону. Полный спектр медицинских услуг: медицинские справки, личные медицинские книжки, проф. осмотры организациям, консультации врачей специалистов, лабораторная диагностика.

Должностные обязанности и достижения:

Ведение рабочей документации.

Ввод информации о клиенте в базу.

Консультация клиентов по вопросам наличия имеющихся услуг.

Предоставление информации по вопросам приема клиентов непосредственно или по телефону.

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май 2009 — август 2011

2 года и 3 месяца

Менеджер по туризму (Частичная занятость)

ООО "Глобус", г. Ростов-на-Дону. Предоставление туристических услуг клиенту.

Должностные обязанности и достижения:

Привлечение новых клиентов и ведение существующей клиентской базы;

консультирование клиентов, помощь при выборе оптимального тура;

оформление миграционных документов, включая страховку и визу;

закупка билетов на самолеты и поезда, заказ дополнительного трансфера;

решением конфликтных ситуаций с клиентами и контрагентами;

сопровождение и размещение туристических групп по Черноморскому побережью;

онлайн бронирование.