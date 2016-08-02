Ladushka_Nata

Наталья Ladushka_Nata

 
43 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР со стажем 4 года

Начинала с ведения контента сайтов uzgeolcom.uz (платформа - битрикс, около года) и nkgu.uz (платформа - вордпрес, около двух лет). Далее работала на несколько мелких проектов. Последний года - работа с крупнейшим сайтом стоматологии "Топдент". Профессиональное составление заданий для написания статей авторами на любые темы по СЕО-запросам, проверка готовый статей, доведение их до идеала в тандеме с автором, публикация на сайте.

Отлично владею русским языком и грамматикой. Правлю любые тексты, при необходимости могу сама сделать копирайт и рерайт. Также хорошо из "сухих" текстов делаю интересные для чтения и "живые" статьи))) Владею методом "слепой печати", поэтому быстро и качественно работаю. Есть опыт набора текстов с видео- и аудиозаписей.

Отзывы заказчиков

Webfuture
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$4
10 баллов
9 лет назад
Копирайт 10 карточек товаров по 500 симв
Наталья отлично справилась с заданием, все время на связи, сроки соблюдает, в общем, продолжаем сотрудничество. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Заказчица отличная во всех отношениях. Всё чётко и понятно, оплата всегда в срок. Относится с пониманием к исполнителю и всегда готова дать дополнительные объяснения при необходимости. Очень рада сотрудничеству. Работаем до сих пор.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
от $3
от 1 дня
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Наполнение сайтов
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от $50
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Редактирование и Корректура
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Стихи, Песни и Проза
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от $1
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