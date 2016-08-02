КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР со стажем 4 года

Начинала с ведения контента сайтов uzgeolcom.uz (платформа - битрикс, около года) и nkgu.uz (платформа - вордпрес, около двух лет). Далее работала на несколько мелких проектов. Последний года - работа с крупнейшим сайтом стоматологии "Топдент". Профессиональное составление заданий для написания статей авторами на любые темы по СЕО-запросам, проверка готовый статей, доведение их до идеала в тандеме с автором, публикация на сайте.

Отлично владею русским языком и грамматикой. Правлю любые тексты, при необходимости могу сама сделать копирайт и рерайт. Также хорошо из "сухих" текстов делаю интересные для чтения и "живые" статьи))) Владею методом "слепой печати", поэтому быстро и качественно работаю. Есть опыт набора текстов с видео- и аудиозаписей.