Наполнение сайтов, групп ВК, статьи, отзывы.

Наполнение ресурса новостями на сайте и в социальных сетях,форумах.

Описание товаров,фото товаров, поиск информации в интернете.

Ведение базы данных.

Своевременное, оперативное редактирование и наполнение базы данных необходимой информацией.

Уверенный пользователь MS Office (Excel, Word, Outlook, Power Point, Access), есть опыт работы в сети Интернет, в графических редакторах Photoshop, CorelDRAW, а также в профессиональных программах 1С:Предприятие 8.2, 1С:Зарплата Кадры; электронное составление отчетов, работа с Клиент-банками. Базовые знания HTML и CSS.

Работа с Prom.ua; Prestashop.