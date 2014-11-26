Переводчик: английский, немецкий, испанский языки

Выпускница Волгоградского государственного университета, Института филологии и межкультурной коммуникации.

Владею тремя иностранными языками: английским (Advanced), немецким (B2) и испанским (A2).

Осуществляю переводы текстов разной тематики, деловых писем, статей. Имею опыт перевода технических заданий для программистов, научных трудов (тематика - история и культура) и материалов для конференций (тематика - культура и искусство) на английский и немецкий языки.

Могу составлять тексты на русском и английском языках, с учетом языковой нормы и требований жанра.