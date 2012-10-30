Необходим качественный рерайт введения и заключения дипломной работы, которые должны быть уникальными более чем на 75 %.
- $6Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Добрый день. Ищем редактора статей на постоянную удаленную работу с сайтами LadySpecial.ru и AboutBody.ru От Вас требуется взаимодействие с авторами (поиск авторов, раздача тем и прием статей), грамматическое и стилистическое редактирование статей, проверка текста ...Редактирование и Корректура30 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Здравствуйте. Нашему сайту http://ladyspecial.ru требуется разработка плавающего блока в правой колонке. ПРИМЕР появляющегося блока можно увидеть на этой странице в левой колонке (Там где "ВЫ ЧИТАЕТЕ:"): http://www.babyblog.ru/community/post/bazal/1726987 Нужен дизайн в соответствии с нашим тз и верстка ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Предлагаем Вам удалённую работу на постоянной основе. Предпочтение будем отдавать девушкам. В ваши обязанности будет входить подбор 200-300 ключевых слов (в месяц) для наших сайтов http://ladyspecial.ru/ и http://aboutbody.ru/ Ключевики собираем, чистим, сортируем с помощью программы KeyKollector ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Нам нужен редактор статей на постоянную удаленную работу. Статьи для женского журнала LadySpecial.ru и сайта о похудении AboutBody.ru От Вас требуется взаимодействие с авторами (раздача тем и прием статей), грамматическое и стилистическое редактирование статей, проверка на ...Редактирование и Корректура62 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется человек, который сможет отбирать 200-300 качественных ключевых запросов женской тематики. Схема такая: Я даю Вам список кеев с указанием "!" частотности сортированных по конкурентности.( Если есть кейколлектор, могу скидывать проект) Далее из этого списка нужно отобрать ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Для 200-300 страниц журнала http://ladyspecial.ru/ требуется простановка вечных ссылок в миралинксе. Линк-менеджер получает список ключевых запросов и релевантных страниц, для которых необходимо купить вечные сыылки. Этот список требуется сгруппировать по 2-3 ссылки на одну статью, ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Для сайта LadySpecial.ru нужно найти запросы по которым он стоит на 10-20 позициях в яндексе. Выбрать из них 30 более высокочастотных и малозатратных, и продвинуть их в топ-3. Опыт продвижения подобных проектов приветствуется, методы продвижения буду ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт11 лет назад