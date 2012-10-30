LadySpecial

Ольга LadySpecial

 
33 годаРоссия/Курск
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Редактор статей для женских журналов

    $1000

    Добрый день. Ищем редактора статей на постоянную удаленную работу с сайтами LadySpecial.ru и AboutBody.ru От Вас требуется взаимодействие с авторами (поиск авторов, раздача тем и прием статей), грамматическое и стилистическое редактирование статей, проверка текста ...

    Редактирование и Корректура30 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно разработать и внедрить плавающий блок

    $500

    Здравствуйте. Нашему сайту http://ladyspecial.ru требуется разработка плавающего блока в правой колонке. ПРИМЕР появляющегося блока можно увидеть на этой странице в левой колонке (Там где "ВЫ ЧИТАЕТЕ:"): http://www.babyblog.ru/community/post/bazal/1726987 Нужен дизайн в соответствии с нашим тз и верстка ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Специалист по составлению СЯ на постоянку

    $500

    Предлагаем Вам удалённую работу на постоянной основе. Предпочтение будем отдавать девушкам. В ваши обязанности будет входить подбор 200-300 ключевых слов (в месяц) для наших сайтов http://ladyspecial.ru/ и http://aboutbody.ru/ Ключевики собираем, чистим, сортируем с помощью программы KeyKollector ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редактор статей для женского журнала

    $250

    Нам нужен редактор статей на постоянную удаленную работу. Статьи для женского журнала LadySpecial.ru и сайта о похудении AboutBody.ru От Вас требуется взаимодействие с авторами (раздача тем и прием статей), грамматическое и стилистическое редактирование статей, проверка на ...

    Редактирование и Корректура62 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Подбор ключевиков и анализ выдачи руками

    $500

    Требуется человек, который сможет отбирать 200-300 качественных ключевых запросов женской тематики. Схема такая: Я даю Вам список кеев с указанием "!" частотности сортированных по конкурентности.( Если есть кейколлектор, могу скидывать проект) Далее из этого списка нужно отобрать ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется линк-менеджер в МираЛинкс

    $250

    Для 200-300 страниц журнала http://ladyspecial.ru/ требуется простановка вечных ссылок в миралинксе. Линк-менеджер получает список ключевых запросов и релевантных страниц, для которых необходимо купить вечные сыылки. Этот список требуется сгруппировать по 2-3 ссылки на одну статью, ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно поднять 30 запросов в ТОП3

    Для сайта LadySpecial.ru нужно найти запросы по которым он стоит на 10-20 позициях в яндексе. Выбрать из них 30 более высокочастотных и малозатратных, и продвинуть их в топ-3. Опыт продвижения подобных проектов приветствуется, методы продвижения буду ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад