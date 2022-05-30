Lady_Di_

Диана Lady_Di_

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

﻿

  • UI/UX дизайн сайтов и приложений с нуля
  • Редизайн\доработка существующих
  • Создание баннеров, флаеров, визиток, подарочных сертификатов
  • Разработка логотипов и фирменного стиля
  • Ретушь фотографии. Практикую все виды фотосъемки
КОНТАКТЫ:

WhatsUpp: +38(050)69-636-28

Telegram: @Di_in_design

Skype: live:f86f4232a3adc25f

Почта: [email protected]

Instagramhttps://www.instagram.com/di_tw_/?hl=ru

Портфолио:

https://www.behance.net/dianaloskoe8c9

Портфолио