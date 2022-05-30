- UI/UX дизайн сайтов и приложений с нуля
- Редизайн\доработка существующих
- Создание баннеров, флаеров, визиток, подарочных сертификатов
- Разработка логотипов и фирменного стиля
- Ретушь фотографии. Практикую все виды фотосъемки
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Портфолио:
Портфолио
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