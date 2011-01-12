Владею навыками работы в программе photoshop. Имею художественное образование. Занимаюсь дизайном сайтов, баннеров, логотипов фирм и предприятий. Также в векторе рисую рисунки разной сложности, портреты (1 персона и более), карикатуры, шаржи, а также создание открыток на любую тематику. Пишите, isq 406502198.