Lady_LOL

Анастасия Москилевская Lady_LOL

 
36 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Владею навыками работы в программе photoshop. Имею художественное образование. Занимаюсь дизайном сайтов, баннеров, логотипов фирм и предприятий. Также в векторе рисую рисунки разной сложности, портреты (1 персона и более), карикатуры, шаржи, а также создание открыток на любую тематику. Пишите, isq 406502198.

Дизайн сайтаPhotoshop
Портфолио
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Верстка полиграфии
нет отзывов
от $8
от 1 дня
#954
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $8
от 1 дня
#1923
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#2224
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2715
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $40
от 1 дня
#4069