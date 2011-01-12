Анастасия Москилевская Lady_LOLLady_LOL
36 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Владею навыками работы в программе photoshop. Имею художественное образование. Занимаюсь дизайном сайтов, баннеров, логотипов фирм и предприятий. Также в векторе рисую рисунки разной сложности, портреты (1 персона и более), карикатуры, шаржи, а также создание открыток на любую тематику. Пишите, isq 406502198.
Портфолио
- Без названия114 просмотров
- Без названия109 просмотров
- Без названия109 просмотров
- Без названия102 просмотра
- Без названия102 просмотра
- Без названия120 просмотров
- Без названия107 просмотров
- Без названия124 просмотра
- Без названия150 просмотров
- Без названия117 просмотров
- Без названия100 просмотров
- Без названия117 просмотров
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $8
от 1 дня
#954
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $8
от 1 дня
#1923
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#2224
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2715
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $40
от 1 дня
#4069