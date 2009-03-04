Письменные переводы Ru-Es, Es-Ru, Ru-Eng, Eng-Ru, Eng-Es, Es-Eng

1999-2004гг Пятигорский Государственный Лингвистический Университет, факультет испанского и английского языков. Опыт работы более 5 лет в виде сотрудничества с агентствами переводов и группой компаний в г.Сочи. Направления перевода: финансы, экономика, юриспруденция, деловая переписка, техническая документация.

Личностные качества: внимательность, усидчивость, готовность к компромиссам и обучению, стрессоустойчивость.