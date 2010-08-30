Различные виды дизайна:
- сайты
- баннеры
- логотипы
Полиграфия:
- фирменный стиль
- открытки
- календари
- наружная реклама
Редизайн.
Написание статей на различные темы.
Стоимость и сроки обговариваются после оценки заказа.
Труд ценим, но не переоцениваем!
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- Группа "Сквирел"130 просмотров
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