LadydeL

Cdel Ldec LadydeL

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Различные виды дизайна:

- сайты

- баннеры

- логотипы

Полиграфия:

- фирменный стиль

- открытки

- календари

- наружная реклама

Редизайн.

Написание статей на различные темы.

Стоимость и сроки обговариваются после оценки заказа.

Труд ценим, но не переоцениваем!

Дизайн сайтаНаписание статей
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