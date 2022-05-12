Ladymiller

Вхожу в ТОП-50 копирайтеров крупнейшей русскоязычной контент-биржи

Делаю переводы статей, инструкций на узкоспециализированные медицинские темы. В качестве источников использую только авторитетные медицинские журналы и статьи, учебники, пособия, ведь не всегда статьи из ТОП выдачи содержат корректную информацию.

Есть опыт наполнения сайтов женской и медицинской тематики в рубриках "Красота и здоровье", "Беременность и роды".

Пишу статьи для Миралинкс, ЯДзен.

По запросу скину ссылку на портфолио и отзывы заказчиков.

telegram @SheJuly

E-MAIL [email protected]