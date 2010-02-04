Ladyrene

Юлия Антюфеева Ladyrene

 
40 летУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Переводчик АНГ-РУС, РУС-АНГ, НЕМ-РУС

ОБРАЗОВАНИЕ:

2000-2005 Харьковский Национальный Университет им В.Н Каразина. Переводчик, преподаватель английского и немецкого

ОПЫТ РАБОТЫ:

2005-2009 Харьковский Национальный Медицинский Университет. Преподаватель, переводчик

2005-2006 Компания SPRI Clinical Trials перевод медицинских текстов, документации

с 2009 Бюро переводов TransLink, перевод текстов в следующих областях:

Медицина

Экономика

Авиация

Техника

Художественная литература

Право

Переводы
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