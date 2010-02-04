Переводчик АНГ-РУС, РУС-АНГ, НЕМ-РУС
ОБРАЗОВАНИЕ:
2000-2005 Харьковский Национальный Университет им В.Н Каразина. Переводчик, преподаватель английского и немецкого
ОПЫТ РАБОТЫ:
2005-2009 Харьковский Национальный Медицинский Университет. Преподаватель, переводчик
2005-2006 Компания SPRI Clinical Trials перевод медицинских текстов, документации
с 2009 Бюро переводов TransLink, перевод текстов в следующих областях:
Медицина
Экономика
Авиация
Техника
Художественная литература
Право
Переводы
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