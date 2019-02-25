Здравствуйте!
Меня зовут Алексей!
Ко всем проектам подхожу с полной ответственностью и всегда довожу до конечного результата!
Сотрудничая со мной вы получаете разработанный лично для Вас дизайн нешаблонного формата. При выборе концепции дизайна исхожу из тематики и ожидаемого результата, а также учитываю все пожелания клиента.
После утверждения Вами макета, предоставляю исходник в psd по слоям для последующей верстки. Возможно дальнейшее сотрудничество с программистом для реализации сложных моментов в дизайне.
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