Здравствуйте!

Меня зовут Алексей!

Ко всем проектам подхожу с полной ответственностью и всегда довожу до конечного результата!

Сотрудничая со мной вы получаете разработанный лично для Вас дизайн нешаблонного формата. При выборе концепции дизайна исхожу из тематики и ожидаемого результата, а также учитываю все пожелания клиента.

После утверждения Вами макета, предоставляю исходник в psd по слоям для последующей верстки. Возможно дальнейшее сотрудничество с программистом для реализации сложных моментов в дизайне.