Laiff

Татьяна Laiff

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Написание статей на темы основанные на личном опыте: отношения, самореализация, секс, семья, дети,диеты и м.д.

Добрый день! Мне 26 лет, решила попробовать себя в написании статей. В юности писала стихи, сочиняю детские сказки и рассказы,  эрудированна имею несколько образований: 

1. Медицинское " младшая медицинская сестра".

 2.Музыкальное по классу домра.

3. Режиссёрское .

Самостоятельно изучала  "Специфику сна и его влияние на жизнедеятельность человека". "Влияние игры на воспитание детей".  Методики избавления от лишнего веса. Методики успешных продаж.  

Занимаюсь воспитанием троих детей и очень горжусь этим. Многие интересующие меня методики испытываю на личном опыте. Имею права категории В и знаю на личном опыте как сложно женщине обнаружить и устранить неполадки самостоятельно. Так-же не плохо разбираюсь в  металлоизделиях, окнах, детской одежде и обуви. Занимаюсь в свободное время шитьём и вышивкой.

Любознательна, скрупулёзна, имею собственное мнение...