Написание статей на темы основанные на личном опыте: отношения, самореализация, секс, семья, дети,диеты и м.д.

Добрый день! Мне 26 лет, решила попробовать себя в написании статей. В юности писала стихи, сочиняю детские сказки и рассказы, эрудированна имею несколько образований:

1. Медицинское " младшая медицинская сестра".

2.Музыкальное по классу домра.

3. Режиссёрское .

Самостоятельно изучала "Специфику сна и его влияние на жизнедеятельность человека". "Влияние игры на воспитание детей". Методики избавления от лишнего веса. Методики успешных продаж.

Занимаюсь воспитанием троих детей и очень горжусь этим. Многие интересующие меня методики испытываю на личном опыте. Имею права категории В и знаю на личном опыте как сложно женщине обнаружить и устранить неполадки самостоятельно. Так-же не плохо разбираюсь в металлоизделиях, окнах, детской одежде и обуви. Занимаюсь в свободное время шитьём и вышивкой.

Любознательна, скрупулёзна, имею собственное мнение...