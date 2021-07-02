Контент-менеджер, SMM, SEO

Добрый день! Меня зовут Наталья! Я творческий человек, по образованию дизайнер, сео – специалист, smm менеджер.

Занимаюсь наполнением сайтов контентом, сео анализом и оптимизацией для последующего продвижения сайтов в ТОП, а также, ведением групп в соц.сетях - Facebook, Instagram, Pinterest. Пишу уникальные тексты вызывающие определенные эмоции и захватывающие внимание читателя целиком. Темы, которым отдаю предпочтение – психология, туризм, дизайн, мода и стиль, но могу писать и про радиальные подшипники.

Люблю свою деятельность и с душой работаю над каждым проектом)