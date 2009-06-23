Lak0st

Константин Lak0st

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Информационный дизайн

Информационный дизайн сайтов

В работах использую обширные знания юзабилити.

Работа по предоплате 50%

Если вы боитесь вносить предоплату, мне будет страшно с вами работать ;)

  • Сделать сайт на wordpress

    $65

    Есть сверстанный дизайн. Нужно натянуть на wordpress. Сайт будет корпоративный (для цифровой полиграфии) т.е. нужно будет немного адоптировать WP под нужды. Также нужно будет сделать форму электронной заявки и калькулятор. ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать сайт

    $115

    Есть дизайн. Исходник в .psd Необходимо сверстать. Прикрепить CMS. Превью дизайна вприкрепленных. ТЗ тоже есть.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад