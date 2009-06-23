Нужна одна страничка. Описание в прикрепленных файлах (скан)
HTML-верстка5 заявок
Закрыт
15 лет назад
Информационный дизайн сайтов
В работах использую обширные знания юзабилити.
Работа по предоплате 50%
Если вы боитесь вносить предоплату, мне будет страшно с вами работать ;)
Нужна одна страничка. Описание в прикрепленных файлах (скан)
Есть сверстанный дизайн. Нужно натянуть на wordpress. Сайт будет корпоративный (для цифровой полиграфии) т.е. нужно будет немного адоптировать WP под нужды. Также нужно будет сделать форму электронной заявки и калькулятор. ...
Есть дизайн. Исходник в .psd Необходимо сверстать. Прикрепить CMS. Превью дизайна вприкрепленных. ТЗ тоже есть.