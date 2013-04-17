Lake_Wright

УСЛУГИ И РАСЦЕНКИ:

*перевод с английского на русский — от 150 рублей за 1000 знаков с пробелами;

*расшифровка аудиозаписей на русском языке — 20 руб/минута (1200 рублей/час).

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:

- QIWI Кошелёк (через интернет-банкинг или терминалы)

- Яндекс-деньги,

- наличный/безналичный расчет,

- системы денежных переводов.

Работаю по предоплате, или по схеме поэтапного расчета, или через сделку без риска, оплата по окончании работы возможна только для постоянных заказчиков.

Образование

Высшее: 2004г. - 2009г. Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет, факультет иностранных языков. Специальность «Перевод и переводоведение». Присвоена квалификация – лингвист, переводчик английского и немецкого языков..

Профессиональные навыки

1) знание языков:

a. русский (родной);

b. английский (владею на профессиональном уровне);

c. немецкий (владею на начальном уровне);

2) рабочая языковая пара: английский-русский;

3) средняя скорость перевода — 9—10 тысяч знаков с пробелами в день;

4) обладаю навыками литературного редактирования и корректорской правки русскоязычных текстов;

6) продвинутый пользователь ПК (Microsoft Office, Adobe Reader, Adobe Acrobat Pro, ABBYY FineReader, Sound Forge, Acid, Lingvo);

Опыт работы

Работал в сфере гостиничного бизнеса 5 месяцев в США.

Неоднократно, направлялся университетом для работы переводчиком. Работал переводчиком во время съезда Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) (EBRD)(был прикреплен к отелю Булгар); был переводчиком во время Чемпионата Мира по хоккею среди юниоров в Казани (Канадский спортивный канал TSN освещал события); также был переводчиком во время международного кулинарного конкурса в Казани (выставочный центр, был прикреплен к шеф-поварам из Гватемалы).

Дополнительные сведения

- Не использую программы Translation Memory.

- Имею постоянный высокоскоростной доступ в Интернет.