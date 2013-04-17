Lake_Wright

УСЛУГИ И РАСЦЕНКИ:
*перевод с английского на русский — от 150 рублей за 1000 знаков с пробелами;
*расшифровка аудиозаписей на русском языке — 20 руб/минута (1200 рублей/час).
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:
- QIWI Кошелёк (через интернет-банкинг или терминалы)
- Яндекс-деньги,
- наличный/безналичный расчет,
- системы денежных переводов.
Работаю по предоплате, или по схеме поэтапного расчета, или через сделку без риска, оплата по окончании работы возможна только для постоянных заказчиков.
Образование
Высшее: 2004г. - 2009г. Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет, факультет иностранных языков. Специальность «Перевод и переводоведение». Присвоена квалификация – лингвист, переводчик английского и немецкого языков..
Профессиональные навыки
1) знание языков:
a. русский (родной);
b. английский (владею на профессиональном уровне);
c. немецкий (владею на начальном уровне);
2) рабочая языковая пара: английский-русский;
3) средняя скорость перевода — 9—10 тысяч знаков с пробелами в день;
4) обладаю навыками литературного редактирования и корректорской правки русскоязычных текстов;
6) продвинутый пользователь ПК (Microsoft Office, Adobe Reader, Adobe Acrobat Pro, ABBYY FineReader, Sound Forge, Acid, Lingvo);
Опыт работы
Работал в сфере гостиничного бизнеса 5 месяцев в США.
Неоднократно, направлялся университетом для работы переводчиком. Работал переводчиком во время съезда Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) (EBRD)(был прикреплен к отелю Булгар); был переводчиком во время Чемпионата Мира по хоккею среди юниоров в Казани (Канадский спортивный канал TSN освещал события); также был переводчиком во время международного кулинарного конкурса в Казани (выставочный центр, был прикреплен к шеф-поварам из Гватемалы).
Дополнительные сведения
- Не использую программы Translation Memory.
- Имею постоянный высокоскоростной доступ в Интернет.