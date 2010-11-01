Копирайтинг (в т.ч. SEO) - статьи имиджевого и информационного характера, приветственные адреса, поздравления, речи для публичных выступлений, эссе (возможна стихотворная форма).
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Корректура, рерайтинг.
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Серьезные рефераты - для серьезных людей
(не из интернета и не с CD-дисков):
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Я - перфекционист. В хорошем смысле этого слова :)
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