Lalaif

Ирина Lalaif

 
40 летРоссия/Краснодар
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Люблю русский язык, знаю его и могу им!

Копирайтинг (в т.ч. SEO) - статьи имиджевого и информационного характера, приветственные адреса, поздравления, речи для публичных выступлений, эссе (возможна стихотворная форма).

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Корректура, рерайтинг.

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Серьезные рефераты - для серьезных людей

(не из интернета и не с CD-дисков):

теория управления, политология, право,

избирательные технологии, PR, психология,

история, культурология, социология, философия,

русский язык, информатика, естествознание, экология.

Все работы создаются индивидуально с учетом системы "Антиплагиат".

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Я - перфекционист. В хорошем смысле этого слова :)

Портфолио
Копирайтинг
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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