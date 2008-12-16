Образование: высшее, оконченное, экономическое. Специализация : "Бухгалтерский учет и аудит"
Опыт работы: с 1998г. - по настоящее время бухгалтер.
- Написание статей, рефератов и других работ различной тематики.
- Рерайт и корректировки любой сложности;
- Копирайт (пробую себя в этой должности)
Грамотные, интересные, полностью соответствующие Вашим требованиям тексты.
- Хенд-мейд: вязание, шитье, фильц - такого больше ни у кого не будет! Эксклюзив! Отличный подарок!
Хотелось бы попробовать себя в качестве модератора и вакансиях подобного плана.
Открыта для получения опыта в различных сферах.
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