Образование: высшее, оконченное, экономическое. Специализация : "Бухгалтерский учет и аудит"

Опыт работы: с 1998г. - по настоящее время бухгалтер.

- Написание статей, рефератов и других работ различной тематики.

- Рерайт и корректировки любой сложности;

- Копирайт (пробую себя в этой должности)

Грамотные, интересные, полностью соответствующие Вашим требованиям тексты.

- Хенд-мейд: вязание, шитье, фильц - такого больше ни у кого не будет! Эксклюзив! Отличный подарок!

Хотелось бы попробовать себя в качестве модератора и вакансиях подобного плана.

Открыта для получения опыта в различных сферах.