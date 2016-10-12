Несколько лет работаю в сфере интернет-журналистики. Написала множество новостей (заполняла новостные ленты сайта kgs.ru), текстов рекламного характера, глубокомысленных, аналитических, обзорных статей (медицина, роды, беременность, аренда недвижимости, социальные проблемы) и т.д. Проживаю в городе Красноярске, рассматриваю только удаленные варианты работы, легко обучаюсь, могу выполнять большие или меньшие объемы работ, обсуждаю условия. Образование высшее - социальная сфера.