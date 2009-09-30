ОБРАЗОВАНИЕ
С 2004 г. Крымский Гуманитарный Университет
2010 г. Имею диплом магистра по специальности „Английский язык”
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Работала письменным переводчиком в брачном агенстве „Орхидея”.
Проходила педагогическую практику в школе в качестве учителя английского языка и помощника классного руководителя.
Работала устным и письменным переводчиком на „PRIME YALTA RALLY” (2007, 2009, 2010).
Стажировка и обучение в компании „Лингвист” по направлению-
Методика преподавания английского языка по специализированным программам с 15.08. - 30.09.2009.
Проходила педагогическую практику в Крымском Гуманитарном Университете в качестве преподавателя английского языка и помощника куратора.
Работала в школе иностранных языков „Лингвист” преподавателем английского языка, а также письменным переводчиком.
Работаю репетитором английского языка с 2011 года.
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
Азербайджанский (родной), русский (свободно), украинский (базовый), английский (свободно), французский (базовый).