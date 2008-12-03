Образование: высшее, диплом магистра.
ВУЗ: Московский институт электронной техники (МИЭТ) 1993-2000.
Работа:
АОЗТ/ЗАО "Леско" 1997-2000 - программист.
ЗАО "Компания СиТи" 2000 - по настоящий момент(2008) - ведущий программист.
Область деятельности: разработка программного обеспечения оборудования компьютерной и IP-телефонии.
Обязанности: программирование сетевых служб, клиентских приложений, стеков протоколов (SIP),
системотехника, разработка фирменных сетевых протоколов. Проектирование мультисервисных IP-сетей.
Операционные системы: Linux, uCLinux (платформы Analog Devices BlackFin и ARM), Windows.
Инструменты: GNU С/С++, MS Visual C++, Sybase SQL Anywhere.
Дополнительные знания: Цифровые и аналоговые АТС, протоколы линий E1.
Имею семь публикации в профессиональных изданиях.
Место жительства: Москва.
В настоящее время ищу частичную занятость в пределах 20 часов в неделю.
Телефон: (916) 7321732
Почта: [email protected]