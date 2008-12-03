Образование: высшее, диплом магистра.

ВУЗ: Московский институт электронной техники (МИЭТ) 1993-2000.

Работа:

АОЗТ/ЗАО "Леско" 1997-2000 - программист.

ЗАО "Компания СиТи" 2000 - по настоящий момент(2008) - ведущий программист.

Область деятельности: разработка программного обеспечения оборудования компьютерной и IP-телефонии.

Обязанности: программирование сетевых служб, клиентских приложений, стеков протоколов (SIP),

системотехника, разработка фирменных сетевых протоколов. Проектирование мультисервисных IP-сетей.

Операционные системы: Linux, uCLinux (платформы Analog Devices BlackFin и ARM), Windows.

Инструменты: GNU С/С++, MS Visual C++, Sybase SQL Anywhere.

Дополнительные знания: Цифровые и аналоговые АТС, протоколы линий E1.

Имею семь публикации в профессиональных изданиях.

Место жительства: Москва.

В настоящее время ищу частичную занятость в пределах 20 часов в неделю.

Телефон: (916) 7321732

Почта: [email protected]