"Важно не то, что ты делаешь с камнем, а то, что камень делает с тобой." - Генри Дэвид Торо

﻿3D Моделирование. Моделирование техники, оружия, пропсов. Предметная визуализация.

Я умею:

-3D моделирование High-poly, Low-poly и Mid-poly.

-Создание "пропсов", техники, оружия, персонажей.

-UV развертки.

-Текстурирование и "запекание" моделей.

-Рендер.

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!👍

Ответственность:

- всегда довожу дело до конца

- даю консультации по модели

- всегда на связи

Для меня очень важно, чтобы клиент остался доволен, так как я дорожу своей репутацией李

Технологии:

- Blender, Zbrush, 3Ds Max, Substance painter, Substance Designer, Marmoset Toolbag, Photoshop.

Портфолио*:

https://www.artstation.com/antonivanov11

Связь:

Телефон: +7 (965) 267-87-54 (Есть What's app)

E-mail: [email protected]

Telegram: @High_end_715 (https://t.me/High_end_715)

Discord: cyanide#7414

* В портфолио представлены не все мои работы