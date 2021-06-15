3D Моделирование. Моделирование техники, оружия, пропсов. Предметная визуализация.
Я умею:
-3D моделирование High-poly, Low-poly и Mid-poly.
-Создание "пропсов", техники, оружия, персонажей.
-UV развертки.
-Текстурирование и "запекание" моделей.
-Рендер.
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!👍
Ответственность:
- всегда довожу дело до конца
- даю консультации по модели
- всегда на связи
Для меня очень важно, чтобы клиент остался доволен, так как я дорожу своей репутацией李
Технологии:
- Blender, Zbrush, 3Ds Max, Substance painter, Substance Designer, Marmoset Toolbag, Photoshop.
Портфолио*:
https://www.artstation.com/antonivanov11
Связь:
Телефон: +7 (965) 267-87-54 (Есть What's app)
E-mail: [email protected]
Telegram: @High_end_715 (https://t.me/High_end_715)
Discord: cyanide#7414
* В портфолио представлены не все мои работы
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