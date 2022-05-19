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﻿👋 Привет!

Привет! Меня зовут Аня и ты как раз по адресу  Я вдохновляюсь путешествиями, уже давно не помню, что такое ходить на нелюбимую работу, и на 100% чувствую, что занимаюсь любимым делом. А главное - точно знаю, как сделать для тебя идеальный дизайн. Я найду для тебя неожиданные решения, возведу желаемую тобой эстетику в культ, сделаю визуал незабываемым. И для этого тебе всего-навсего нужно написать мне 

樂 Что я могу вам предложить

Дизайн лендинга, интернет-магазина, новостного, многостраничного, корпоративного сайтов

Адаптивные версии сайта

Прототипирование

💪 Мои навыки

Весь дизайн делаю в Figma: обожаю компоненты и варианты, имею черный пояс по AutoLayout

Photoshop использую в основном для работы с изображениями (цветокоррекция, обтравка прочее.)

При необходимости соберу сайт из готовых блоков и/или с помощью zero-block в Tilda. Настрою базовую или пошаговую анимацию.

 Почему со мной комфортно сотрудничать

уделяю большое внимание деталям

постоянно совершенствую свои навыки, чтобы обеспечить высокое качество продукта

соблюдаю дедлайны, потому что ценю свое и ваше время

общаюсь голосом или текстом (WhatsApp, Viber, Telegram, Skype, Zoom, e-mail)

работаю до полного утверждения проекта

верну предоплату, если дизайн вас не устроил, потому что ценю каждого клиента и заинтересована в долгосрочном сотрудничестве.

❗ Все правки бесплатные

Да, вы все верно прочитали. Я люблю свою работу и хочу чтобы вы были довольны результатом.

 Работаю по предоплате 30%

Таким образом мы с вами будем уверены в соблюдении обязательств друг перед другом.

 Стоимость услуг

Определяется после заполнения вами брифа и обсуждения деталей проекта.

📞 Контакты

WhatsApp, Viber: +380687101254

Telegram: https://t.me/Lampon4ka

Skype: Lampon4ka

Почта: [email protected]

Instagram: https://www.instagram.com/Lampon4ka