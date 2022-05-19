👋 Привет!
Привет! Меня зовут Аня и ты как раз по адресу Я вдохновляюсь путешествиями, уже давно не помню, что такое ходить на нелюбимую работу, и на 100% чувствую, что занимаюсь любимым делом. А главное - точно знаю, как сделать для тебя идеальный дизайн. Я найду для тебя неожиданные решения, возведу желаемую тобой эстетику в культ, сделаю визуал незабываемым. И для этого тебе всего-навсего нужно написать мне
樂 Что я могу вам предложить
- Дизайн лендинга, интернет-магазина, новостного, многостраничного, корпоративного сайтов
- Адаптивные версии сайта
- Прототипирование
💪 Мои навыки
- Весь дизайн делаю в Figma: обожаю компоненты и варианты, имею черный пояс по AutoLayout
- Photoshop использую в основном для работы с изображениями (цветокоррекция, обтравка прочее.)
- При необходимости соберу сайт из готовых блоков и/или с помощью zero-block в Tilda. Настрою базовую или пошаговую анимацию.
Почему со мной комфортно сотрудничать
- уделяю большое внимание деталям
- постоянно совершенствую свои навыки, чтобы обеспечить высокое качество продукта
- соблюдаю дедлайны, потому что ценю свое и ваше время
- общаюсь голосом или текстом (WhatsApp, Viber, Telegram, Skype, Zoom, e-mail)
- работаю до полного утверждения проекта
- верну предоплату, если дизайн вас не устроил, потому что ценю каждого клиента и заинтересована в долгосрочном сотрудничестве.
❗ Все правки бесплатные
Да, вы все верно прочитали. Я люблю свою работу и хочу чтобы вы были довольны результатом.
Работаю по предоплате 30%
Таким образом мы с вами будем уверены в соблюдении обязательств друг перед другом.
Стоимость услуг
Определяется после заполнения вами брифа и обсуждения деталей проекта.
📞 Контакты
WhatsApp, Viber: +380687101254
Telegram: https://t.me/Lampon4ka
Skype: Lampon4ka
Почта: [email protected]
Instagram: https://www.instagram.com/Lampon4ka
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