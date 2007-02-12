Светлана Сильченко Lana2010Lana2010
Образование: высшее, магистр
Днепропетровский национальный университет
Факультет физики, электроники и компьютерных систем
Специальность – «Радиофизика и электроника»
Опыт работы: 12.02.2007 – 12.04.2008
Клуб английского языка “СЭМ”
Должность: администратор
Обязанности: встреча гостей клуба, создание комфортных
условий для обучения, консультирование по телефону
01.12.2008 – 14.11.2010
EasyDate plc
Должность: approve manager (модератор)
Обязанности: проверка информации размещаемой на сайтах.
Работала со следующими сайтами: cupid.com, benaughty.com,
dailymail.co.uk, girlsdateforfree.com, и другие
Личные качества: исполнительность, внимательность к деталям, умение работать
с большими объемами информации
Ключевые свободное владение MS Office, Outlook, Internet
навыки: базовые навыки программирования на C++, Fortran, Matlab
знание сетевых протоколов TCP/IP
опыт работы в AutoCAD, MathCAD, Electronics workbench
Языки: английский – intermediate
чтение технической документации со словарем