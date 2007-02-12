Lana2010

Светлана Сильченко Lana2010

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Образование: высшее, магистр

Днепропетровский национальный университет

Факультет физики, электроники и компьютерных систем

Специальность – «Радиофизика и электроника»

Опыт работы: 12.02.2007 – 12.04.2008

Клуб английского языка “СЭМ”

Должность: администратор

Обязанности: встреча гостей клуба, создание комфортных

условий для обучения, консультирование по телефону

01.12.2008 – 14.11.2010

EasyDate plc

Должность: approve manager (модератор)

Обязанности: проверка информации размещаемой на сайтах.

Работала со следующими сайтами: cupid.com, benaughty.com,

dailymail.co.uk, girlsdateforfree.com, и другие

Личные качества: исполнительность, внимательность к деталям, умение работать

с большими объемами информации

Ключевые свободное владение MS Office, Outlook, Internet

навыки: базовые навыки программирования на C++, Fortran, Matlab

знание сетевых протоколов TCP/IP

опыт работы в AutoCAD, MathCAD, Electronics workbench

Языки: английский – intermediate

чтение технической документации со словарем

AutoCAD