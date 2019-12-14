Lana26

Светлана Беляева Lana26

 
28 летУкраина/Запорожье
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
ДИЗАЙН ГРАФИКИ

istagram @_lana_bs_

Здравствуйте. Буду рада помочь Вам с вашим проектом!

5 лет  занимаюсь разработкой логотипов, фирменного стиля и обработкой фото.

1год 3D моделированием

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  • Уникальный качественный дизайн.
  • Пунктуальность и выполнение задач в сроки.
  • Разработка нескольких вариантов (касается разработки логотипа и фирменного стиля).
  • Предоставление вариантов в виде эффектных презентаций с отображением вашего дизайна на разных носителях.
  • Внесение правок и пожеланий.
  • Работа до последнего.
  • Приемлемые цены.
  • Связь через веблансер, Viber, WhatsApp, почту
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Связаться со мной вы можете:

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Условия сотрудничества:

  • Заказчик заполняет бриф, обсуждаем детали
  • Предоплата 15% от суммы заказа на дизайн
  • Разработка дизайна в течении оговоренного срока
  • Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при необходимости)
  • Оплата оставшихся 85% суммы за проект.
  • Отправка исходников.
  • Обмен положительными отзывами.
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К оплате принимаю:

  • Webmoney
  • Приватбанк (на территории Украины).
  • Денежные переводы
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Буду рада сотрудничеству!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
4 года назад
Создать коллаж водного мира
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
guest_15760707220772
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$6
10 баллов
4 года назад
Дизайн листовки
Заказ был выполнен даже быстрее поставленных сроков, можете смело заказывать дизайн, вас будет ждать совершенно новая, оригинальная и красивая работа!
Хороший заказчик, приятно общаться. Таких клиентов встретить достаточно трудно. Всегда на связи. Быстрая оплата. Рекомендую для сотрудничества!))
Ответный отзыв
Chernykh_ch
Михаил 
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Разработать дизайн шоколадного набора
Дизайн понравился, все пожелания были учтены, проблем с коммуникацией не было. Спасибо за работу!
Хороший заказчик, приятно общаться. Таких клиентов встретить достаточно трудно. Всегда на связи. Быстрая оплата. Рекомендую для сотрудничества!))
Ответный отзыв
IvanDD
Иван 
44 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$2
4 балла
4 года назад
Правки в лого, Иллюстратор. Работы на 10 мин
работа не сделана, сроки сорваны, замечания одни и те же циклично не учтены