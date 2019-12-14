ДИЗАЙН ГРАФИКИ
istagram @_lana_bs_
Здравствуйте. Буду рада помочь Вам с вашим проектом!
5 лет занимаюсь разработкой логотипов, фирменного стиля и обработкой фото.
1год 3D моделированием
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- Уникальный качественный дизайн.
- Пунктуальность и выполнение задач в сроки.
- Разработка нескольких вариантов (касается разработки логотипа и фирменного стиля).
- Предоставление вариантов в виде эффектных презентаций с отображением вашего дизайна на разных носителях.
- Внесение правок и пожеланий.
- Работа до последнего.
- Приемлемые цены.
- Связь через веблансер, Viber, WhatsApp, почту
Связаться со мной вы можете:
- почта [email protected]
- Viber, WhatsApp
Условия сотрудничества:
- Заказчик заполняет бриф, обсуждаем детали
- Предоплата 15% от суммы заказа на дизайн
- Разработка дизайна в течении оговоренного срока
- Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при необходимости)
- Оплата оставшихся 85% суммы за проект.
- Отправка исходников.
- Обмен положительными отзывами.
К оплате принимаю:
- Webmoney
- Приватбанк (на территории Украины).
- Денежные переводы
Буду рада сотрудничеству!
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$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$6
10 баллов
4 года назад
Заказ был выполнен даже быстрее поставленных сроков, можете смело заказывать дизайн, вас будет ждать совершенно новая, оригинальная и красивая работа!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, приятно общаться. Таких клиентов встретить достаточно трудно. Всегда на связи. Быстрая оплата. Рекомендую для сотрудничества!))
$5
10 баллов
4 года назад
Дизайн понравился, все пожелания были учтены, проблем с коммуникацией не было. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, приятно общаться. Таких клиентов встретить достаточно трудно. Всегда на связи. Быстрая оплата. Рекомендую для сотрудничества!))
$2
4 балла
4 года назад
работа не сделана, сроки сорваны, замечания одни и те же циклично не учтены