Привет! Я ищу возможности для расширения своего опыта и навыков в области программирования. У меня есть образование бакалавра в области киберзащиты и навыки в программировании, и я готова учиться и развиваться в этих областях.

В области киберзащиты я осознаю важность защиты информации и безопасности сетей. Я готов изучать и применять передовые методы и технологии, чтобы обеспечить безопасность данных и систем. Хотя у меня пока нет большого опыта работы с проектами в этой области, я готова вкладывать свои знания и энергию в выполнение задач.

В программировании у меня есть навыки в языках программирования, таких как Python, C++, C#. Я имею опыт разработки простых программ, но я стремлюсь расширить свои навыки и освоить новые языки и технологии. Я готова брать на себя различные проекты и учиться на практике, чтобы совершенствовать свои навыки.