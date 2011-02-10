Юрист-экономист
Образование высшее юридическое госвуз дневное отделение, диплом с отличием + высшее экономическое образование, также госвуз вечернее отделение, диплом с отличием.
Опыт практической работы по юридической специальности более 9 лет (преимущественно гражданско-правовой направленности - сопровождение деятельности компаний, судебные споры, регистрация юрлиц и ИП и т.п.).
Помимо этого около 7 лет в качестве дополнительного вида деятельности осуществляю написание научных работ (диссертаций. дипломов, курсовых, рефератов) по юридической и экономической тематике.
Личные характеристики: ответственна, пунктуальна, всегда стремлюсь к профессиональному совершенствованию.
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