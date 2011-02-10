Юрист-экономист

Образование высшее юридическое госвуз дневное отделение, диплом с отличием + высшее экономическое образование, также госвуз вечернее отделение, диплом с отличием.

Опыт практической работы по юридической специальности более 9 лет (преимущественно гражданско-правовой направленности - сопровождение деятельности компаний, судебные споры, регистрация юрлиц и ИП и т.п.).

Помимо этого около 7 лет в качестве дополнительного вида деятельности осуществляю написание научных работ (диссертаций. дипломов, курсовых, рефератов) по юридической и экономической тематике.

Личные характеристики: ответственна, пунктуальна, всегда стремлюсь к профессиональному совершенствованию.