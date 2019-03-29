Навыки:
- Акцентирую свои знания на создании UI/UX-дизайна для мобильных приложений.
- Оформляю логотипы (иногда в подарок заказчику) и лэндинги.
- Уверенно верстаю интерфейсы в Xcode (iOS), что помогает лучше находить общий язык с разработчиками.
Дипломы и Сертификаты:
- "Дизайн мобильных приложений: интерфейсы, архитектура и визуальная концепция" от школы "Нетология".
- Курс Григория Коченова (AGIMA) "Основы графического дизайна".
- наличие сертификатов о знании программ "Adobe Photoshop" и "Adobe XD"
О качествах:
- Всегда соблюдаю установленные сроки.
- Ответственная.
- Коммуникабельная
- Применяю новые подходы и решения при создании дизайна интерфейсов.
Девиз:
Важно создавать не только красивые, но и интуитивно-понятные пользователю интерфейсы.
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