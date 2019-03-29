Проектирую и создаю интерфейсы для мобильных приложений (UI/UX)

Навыки:

- Акцентирую свои знания на создании UI/UX-дизайна для мобильных приложений.

- Оформляю логотипы (иногда в подарок заказчику) и лэндинги.

- Уверенно верстаю интерфейсы в Xcode (iOS), что помогает лучше находить общий язык с разработчиками.

Дипломы и Сертификаты:

- "Дизайн мобильных приложений: интерфейсы, архитектура и визуальная концепция" от школы "Нетология".

- Курс Григория Коченова (AGIMA) "Основы графического дизайна".

- наличие сертификатов о знании программ "Adobe Photoshop" и "Adobe XD"

О качествах:

- Всегда соблюдаю установленные сроки.

- Ответственная.

- Коммуникабельная

- Применяю новые подходы и решения при создании дизайна интерфейсов.

Девиз:

Важно создавать не только красивые, но и интуитивно-понятные пользователю интерфейсы.