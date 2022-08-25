По образованию я юрист. В 2003 году закончила Пермский государственный университет. Стаж работы по специальности составляет более 15-ти лет. За время работы приобрела большие навыки работы с текстами: умею осуществлять поиск необходимой информации, логически обрабатывать ее, составлять смысловые цепочки, осуществлять переработку и составление текстов на основе полученных данных. Кроме этого, могу составлять собственные тексты, различные инструкции, вести деловую переписку. Человек я обязательный - если что-то взяла в работу, обязана довести до конца. К замечаниям и правкам отношусь конструктивно, считаю их частью рабочего процесса. Готова к новым проектам, к освоению новых горизонтов!