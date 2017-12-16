Здравствуйте!
Основное направление в сфере моей деятельности, где я оказываю полный спектр услуг – это реклама в интернете.
В работе использую все инструменты быстрого и эффективного привлечения целевой аудитории в ваш бизнес:
• создание рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google AdWords (Поиск, РСЯ, КМС, ретаргетинг, ремаркетинг). Моя специализация подтверждена сертификатом Яндекс.Директ;
• E-mail-маркетинг;
• продвижение Instagram;
• продвижение Facebook;
• продвижение Вконтакте;
• продвижение Твиттер.
Опытный пользователь ПК.
Работаю с основными офисными программами MS Office (Word, Excel).
Поиск различной информации в Интернете, составление баз данных:
• редактирование и корректировка текстов, документов, таблиц;
• набор текстов со сканированных, рукописных материалов, с изображений, перевод из PDF и
других графических форматов в Word.
Качественная транскрибация аудио в текст.
Личные качества: внимательность, быстрая обучаемость, спокойное отношение к рутинной и монотонной работе.
Заинтересована в долгосрочных проектах и постоянном сотрудничестве.
Контактные данные:
E-mail: [email protected]
Диплом, Сертификаты, Skype, Viber, ВК
сообщаю в личной беседе.
Всегда рада сотрудничеству. Гарантирую качественно выполненную работу и приемлемую цену!
С уважением, Светлана.