Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.

Здравствуйте!

Основное направление в сфере моей деятельности, где я оказываю полный спектр услуг – это реклама в интернете.

В работе использую все инструменты быстрого и эффективного привлечения целевой аудитории в ваш бизнес:

• создание рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google AdWords (Поиск, РСЯ, КМС, ретаргетинг, ремаркетинг). Моя специализация подтверждена сертификатом Яндекс.Директ;

• E-mail-маркетинг;

• продвижение Instagram;

• продвижение Facebook;

• продвижение Вконтакте;

• продвижение Твиттер.

Опытный пользователь ПК.

Работаю с основными офисными программами MS Office (Word, Excel).

Поиск различной информации в Интернете, составление баз данных:

• редактирование и корректировка текстов, документов, таблиц;

• набор текстов со сканированных, рукописных материалов, с изображений, перевод из PDF и

других графических форматов в Word.

Качественная транскрибация аудио в текст.

Личные качества: внимательность, быстрая обучаемость, спокойное отношение к рутинной и монотонной работе.

Заинтересована в долгосрочных проектах и постоянном сотрудничестве.

Контактные данные:

E-mail: [email protected]

Диплом, Сертификаты, Skype, Viber, ВК

сообщаю в личной беседе.

Всегда рада сотрудничеству. Гарантирую качественно выполненную работу и приемлемую цену!

С уважением, Светлана.