Переведу аудио, видео в текст за отзывы.

Переведу аудио, видео, сканы в текст.Что входит в один кворк:

1. Ответственность.

2. Внимание к индивидуальным требованиям заказчика (оформление, редактирование, расстановка тайм-кодов, дословный перевод и т. д).

3. Очищенный текст от слов-паразитов, тавтологий, междометий, повторов, заминок.

4. Гарантию конфиденциальности.

Нужно для заказа:

От заказчика требуется аудио/видео файл.

Четкое ТЗ! ! !

Доброжелательный настрой

Я готова идти на контакт и менять направление течения во время нашего сотрудничества!