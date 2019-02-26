LanaVKO

Светлана Иванова LanaVKO

 
36 летРоссия/Киржач
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Переведу аудио, видео в текст за отзывы.

Переведу аудио, видео, сканы в текст.Что входит в один кворк:

1. Ответственность.

2. Внимание к индивидуальным требованиям заказчика (оформление, редактирование, расстановка тайм-кодов, дословный перевод и т. д).

3. Очищенный текст от слов-паразитов, тавтологий, междометий, повторов, заминок.

4. Гарантию конфиденциальности.

Нужно для заказа:

От заказчика требуется аудио/видео файл.

Четкое ТЗ! ! !

Доброжелательный настрой

Я готова идти на контакт и менять направление течения во время нашего сотрудничества!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
markusminsk
Алексей 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Транскрибация
Светлана выполнила работу в срок. Текст разбит на логические абзацы — все хорошо. Спасибо за работу!
Спасибо за работу! Четкое ТЗ, всегда на связи, если возникают вопросы. Рекомендую к работе!
Ответный отзыв
Транскрибация
1 отзыв
$500/час
от 1 дня
нет рейтинга