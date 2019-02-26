Переведу аудио, видео в текст за отзывы.
Переведу аудио, видео, сканы в текст.Что входит в один кворк:
1. Ответственность.
2. Внимание к индивидуальным требованиям заказчика (оформление, редактирование, расстановка тайм-кодов, дословный перевод и т. д).
3. Очищенный текст от слов-паразитов, тавтологий, междометий, повторов, заминок.
4. Гарантию конфиденциальности.
Нужно для заказа:
От заказчика требуется аудио/видео файл.
Четкое ТЗ! ! !
Доброжелательный настрой
Я готова идти на контакт и менять направление течения во время нашего сотрудничества!
Действие аккаунта приостановлено!
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
5 лет назад
Светлана выполнила работу в срок. Текст разбит на логические абзацы — все хорошо. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Спасибо за работу! Четкое ТЗ, всегда на связи, если возникают вопросы. Рекомендую к работе!
Транскрибация
1 отзыв
$500/час
от 1 дня
нет рейтинга