Сибирский дизайн логотипов и фирстиля

Привет! Меня зовут Светлана и я из Сибири)

Пропитанная духом таежного леса, творю чудеса с логотипами. А еще, мой город является историческим центром деревянного зодчества, в народе именуемый как Сибирские Афины. Если хотите прогуляться по старым узким брусчатым улочкам, пофотографироваться на фоне деревянных домов с ажурными наличниками, тогда приезжайте в город Томск)Вам понравится.

В сфере дизайна работаю уже более 9ти лет. Имею опыт не только в дизайне, но и в рекламном производстве. Знаю все тонкости в подготовке файлов (а нюансов не мало), именно эти скиллы отличают опытного специалиста от новичка.

Сейчас продвигаю свои скиллы под брендом "Алый цвет"

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