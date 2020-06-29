Диктор озвучание и дубляж видео и аудио на русском и иностранных языках

Озвучивание, дубляж и Запись роликов под ключ любых аудио и видео проектов: фильмов, документалистики, бизнес проектов, автоответчиков, анимации, видео игр и виртуальных решений . На связи 24/7 /365 , работаю в выходные. Профессиональный Международный Диктор, актриса дубляжа. Голос: Завораживающий , Запоминающийся , Уникальный тембр, естественный, яркий, убеждающий, приятный, признанный в России и за рубежом. Четкая дикция, грамотная речь. Выполняю проекты: аудиокниги, IVR, реклама для ТВ/радио, новости, бизнес, анимация, худ/док. фильмы. СТИЛИ: деловой, рассказ, новостной, молодёжный, медитативный, секси, детский, мультяшный, транс, Многоролевой. Все характеры, типажи, возрасты.

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