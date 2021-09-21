Lana_Lebedinskay

Светлана Lana_LebedinskayLana_Lebedinskay
23 годаБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Смм-специалист, который поможет приобрести новый и индивидуальный вид вашей странице
Добрый день!) Меня зовут Света, я - смм-специалист. Плюсы работать со мной: я не только мыслю креативно, разбираюсь в трендах, но и подбираю контент индивидуально под каждого.
В течение месяца вы получите:
- анализ вашей целевой аудитории,
- SMM-стратегию с описанием болей ваших клиентов,
- анализ вашего профиля, профиля конкурентов,
- действующий контент-план,
- рабочий профиль с красивым визуалом.
Всегда рада сотрудничеству на долгосрочный период.
Действие аккаунта приостановлено!