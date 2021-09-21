Lana_Lebedinskay

Смм-специалист, который поможет приобрести новый и индивидуальный вид вашей странице

Добрый день!) Меня зовут Света, я - смм-специалист. Плюсы работать со мной: я не только мыслю креативно, разбираюсь в трендах, но и подбираю контент индивидуально под каждого.

В течение месяца вы получите:

- анализ вашей целевой аудитории,

- SMM-стратегию с описанием болей ваших клиентов,

- анализ вашего профиля, профиля конкурентов,

- действующий контент-план,

- рабочий профиль с красивым визуалом.

Всегда рада сотрудничеству на долгосрочный период.