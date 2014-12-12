Креативщица
Выступаю в качестве рабочей силы в сферах копирайтинга, художественного перевода и изобразительного искусства. Если Вам лень заниматься всей этой чепухой - обращайтесь! Я сделаю это за Вас.
Рабочая сила [инструкция по применению]
1) Чёткая формулировка требований - залог успеха!
2) Утром деньги - днем стулья.
3) Всегда готова к труду и обороне.
Действие аккаунта приостановлено!
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $15
от 2 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $25
от 5 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $25
от 2 дней
нет рейтинга