Креативщица

Выступаю в качестве рабочей силы в сферах копирайтинга, художественного перевода и изобразительного искусства. Если Вам лень заниматься всей этой чепухой - обращайтесь! Я сделаю это за Вас.

﻿Рабочая сила [инструкция по применению]

1) Чёткая формулировка требований - залог успеха!

2) Утром деньги - днем стулья.

3) Всегда готова к труду и обороне.