Photographer and graphic designer

Основные навыки:

Фотография

Леттеринг и каллиграфия

Дизайн упаковки

Брендинг

Иллюстрация

Анимация 2Д

Я занимаюсь графическим дизайном и фотографией. В область моих профессиональных качеств входит разработка дизайна упаковки, постановочная рекламная фотография, разработка логотипов и иллюстраций тушью и диджитпал. Я могу разработать визуальный контент для социальных сетей. в том числе и написание об описании товаров. Мой профиль представлен на behance

Моя цена за работу 25$ в час, но могу так же работать по договоренности.