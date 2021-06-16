Photographer and graphic designer
Основные навыки:
Фотография
Леттеринг и каллиграфия
Дизайн упаковки
Брендинг
Иллюстрация
Анимация 2Д
Я занимаюсь графическим дизайном и фотографией. В область моих профессиональных качеств входит разработка дизайна упаковки, постановочная рекламная фотография, разработка логотипов и иллюстраций тушью и диджитпал. Я могу разработать визуальный контент для социальных сетей. в том числе и написание об описании товаров. Мой профиль представлен на behance
Моя цена за работу 25$ в час, но могу так же работать по договоренности.
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Портфолио
- Леттеринг и иллюстрация в стиле нюар76 просмотров
- Предметная съемка косметических продуктов77 просмотров
- Каллиграфия57 просмотров