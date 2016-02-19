Lana_ilana

Специалист по контекстной рекламе (Директ, AdWords)
Сертифицированный специалист по контекстной рекламе в системах Яндекс. Директ и Google AdWords
Разработка рекламных кампаний с нуля, ведение, изменение, аудит
Создание эффективных поисковых РК, РСЯ-КМС, ремаркетинг-ретаргетинг
Работа с редакторами Директ.Коммандер, AdWords Editor, с Excel
Уверенный пользователь ПК
Владение английским на уровне Upper Intermediate
Опыт работы 2 года
Ответственность, внимательность, высокое качество работы, коммуникабельность.
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