Lana_ilana

Специалист по контекстной рекламе (Директ, AdWords)

Сертифицированный специалист по контекстной рекламе в системах Яндекс. Директ и Google AdWords

Разработка рекламных кампаний с нуля, ведение, изменение, аудит

Создание эффективных поисковых РК, РСЯ-КМС, ремаркетинг-ретаргетинг

Работа с редакторами Директ.Коммандер, AdWords Editor, с Excel

Уверенный пользователь ПК

Владение английским на уровне Upper Intermediate

Опыт работы 2 года

Ответственность, внимательность, высокое качество работы, коммуникабельность.