Lana_sochi

Грачева Светлана Вадимовна

Личные данные:

Возраст: 43 года

Дата и место рождения: 04 июля 1971 года, г.Сочи

Семейное положение: разведена, трое детей

Адрес: 354057 Краснодарский край, г.Сочи, ул.Альпийская, д.33 “А”, кв.73

Контактная информация:

Телефон: +7 (988) 412-56-21

E-mail: [email protected]

Цель: Устроиться на интересную работу с достойной оплатой и перспективой карьерного роста

Образование: 1993-1996 – Сочинское училище искусств,

специальность «Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество»,

квалификация «Организатор социально-культурной деятельности, руководитель самодеятельного театрального коллектива»

Дополнительное образование: 1996 – Ленинградская Федерация профсоюзов г.Санкт-Петербург, РУМЦ профессиональной подготовки по основам компьютерных знаний, присвоен квалификационный разряд – секретарь-программист, выдано свидетельство № 1

2001 – Общество с ограниченной ответственностью «Центр Компьютерного Обучения» Лицензия № 019833, курс подготовки по программе: «Операторская работа на персональном компьютере IBM в операционной системе MS DOS и графической среде Windows”, выдано свидетельство № 647

2006 – Черноморский региональный центр Федерации Интернет Образования, курс по программе: Интернет-технологии для социального работника», выдан Диплом № 2175

Трудовой опыт: 26.07.2004-05.05.2010 – Муниципальное учреждение культуры г.Сочи «Творческо-методический центр», специалист отдела организационно-методической работы

11.08.2003-16.08.2004 – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14 г.Сочи Краснодарского края», секретарь-машинистка

10.06.2002-12.07.2002 – МУПК «Городской парк культуры и отдыха», секретарь-делопроизводитель

24.01.2000-10.09.2000 – Научно-консультационный центр управления культуры, методист 7 разряда (уволена с занимаемой должности в связи с переводом в Управление культуры администрации г.Сочи)

11.09.2000-03.12.2001 – Управление культуры администрации г.Сочи, оператор-машинистка

03.12.2001-27.05.2002 – Переведена в научно-консультационный центр управления культуры, методист 2 категории

11.03.1999-06.09.1999 – ООО «Библос», секретарь-референт

24.09.1998-24.11.1998 – Сочинская филармония, пожарная ПСО по контракту 4 разряда

19.01.1993-18.04.1994 – ТОО «Браво», артист-демонстратор

01.07.1991-01.08.1991 – Предприятие парикмахерских услуг «Фантазия», демонстратор ( уволена в порядке перевода в МП «Браво»

01.08.1991-30.12.1991 – Малое предприятие «Браво», артист-демонстратор

01.03.1989-01.01.1991 – Сочинская филармония, монтировщик сцены

01.01.1991-01.07.1991 – Сочинская филармония, переведена на должность техника звукотехнической службы

09.09.1988-03.02.1989 – Детский ясли-сад № 44, помощник воспитателя

Основные и дополнительные навыки и интересы: Опытный пользователь ПК: MS Office (Word, Power Point), навыки работы с Интернетом(Internet Explorer) и электронной почтой, опыт работы с оргтехникой

Личные качества: Пунктуальность, ответственность, добросовестность, самостоятельность, высокая работоспособность, дисциплинированность, исполнительность, склонность к повышению образования, умение работать одинаково продуктивно как в группе так и индивидуально, аккуратность, деловая этика, стрессоустойчивость, целеустремлённость