Путный собеседник

Здравствуйте, я Денис, занимаюсь фрилансом с 2019 года, начинал с продажи игровых аккаунтов, помощи в играх, оставлял отзывы, занимался дизайном, продавал личные C++ скрипты для эксплоитов в играх. О себе могу сказать, что не подвожу людей, задачи выполняю быстро.

Фриланс для меня как хобби, Зар. Плата у меня не очень большая, но прожить "от зар. платы до зар. платы" можно.

Почему именно фриланс? Потому-что мне это нравится, я люблю это дело. Я считаю что мой труд не должен быть по типу "Подмести в подъезде", "Расфасовать продукты" и т.д.

Почему решил заниматься фрилансом именно но этой площадке? Потому-что считаю что тут лучше всего заниматься фрилансом из-за надёжности сайта, честных работодателей и заказчиков.