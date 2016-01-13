Lancer_Kristina

Кристина Белова Lancer_Kristina

 
31 годРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Фотография, анимация, графика, презентации, видеомонтаж, перевод (англ, рус)

Работаю в фотошопе (редактирование фотографий, рисунок), занимаюсь видеомонтажем и флеш-графикой. 

Создаю презентации в PowerPoint, Flash. 

Также перевожу тексты среднего уровня сложности (английский, русский язык, уровень владения – Intermediate). 

Номер телефона, whatsapp: +7 905 5678 005 

Почты: [email protected]

FlashPowerPointPhotoshop