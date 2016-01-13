Lancer_Kristina

Кристина Белова Lancer_KristinaLancer_Kristina
31 годРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Фотография, анимация, графика, презентации, видеомонтаж, перевод (англ, рус)
Работаю в фотошопе (редактирование фотографий, рисунок), занимаюсь видеомонтажем и флеш-графикой.
Создаю презентации в PowerPoint, Flash.
Также перевожу тексты среднего уровня сложности (английский, русский язык, уровень владения – Intermediate).
Номер телефона, whatsapp: +7 905 5678 005
Почты: [email protected]
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