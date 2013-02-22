Администратор сайта, SEO-оптимизатор

Созданием сайтов увлечен с 2003 года. Могу работать в команде, эффективнее в паре или в одиночку. Средние руководительские способности.

Характеристики: креативное мышление, ответственность, быстрота обучения.

Продвинутые знания: Html, CSS, различные CMS, контент-менеджмент, web-дизайн, юзабилити, интернет-сёрфинг, поиск различной информации, SEO (внутренняя оптимизация, биржи и автоматические закупки ссылок, семантическое ядро, рерайт, копирайт), SMM (оформление и ведение групп).

Другие знания(в изучении): JS, SEO, PHP, MySQL, XML, Ajax, Jquery.

Знания языков: русский, английский, украинский.