Администратор сайта, SEO-оптимизатор
Созданием сайтов увлечен с 2003 года. Могу работать в команде, эффективнее в паре или в одиночку. Средние руководительские способности.
Характеристики: креативное мышление, ответственность, быстрота обучения.
Продвинутые знания: Html, CSS, различные CMS, контент-менеджмент, web-дизайн, юзабилити, интернет-сёрфинг, поиск различной информации, SEO (внутренняя оптимизация, биржи и автоматические закупки ссылок, семантическое ядро, рерайт, копирайт), SMM (оформление и ведение групп).
Другие знания(в изучении): JS, SEO, PHP, MySQL, XML, Ajax, Jquery.
Знания языков: русский, английский, украинский.
Действие аккаунта приостановлено!
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Поисковые системы (SEO)
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Сайты «под ключ»
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Системы управления (CMS)
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