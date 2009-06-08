Обменяюс идеями и дизайном на ноутбук +графический планшет! В дальнейшем со

Занимался и занимаюсь дизайном и тюнингом автомобилей! Сотрудничал с немецкими тюнинговыми подразделениями 2 авто производителей! Вел совместную разработку, эскизного типа, интерьера салона авто, дизайн сидении, рулей, логотипов, рестайлинг, омоложение дизайна авто и естественно тюнинг! Также, разрабатывал товарные знаки, лейблы, исходя из разных критерий и пожеланий клиента! Принимал участие в создании сценария рекламного ролика, правда для друга по старой дружбе! Немецкими коллегами был классифицирован как "Мегагран" - способен придумать всё! Если не понимаю о чём вы - то просто покажите конкурента!