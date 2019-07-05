SMM для Intagram Facebook ВКонтакте

Специалист в области SMM. Работаю с профилями в Инстаграм, Facebook, Вконтакте. Обеспечиваю полный комплект работ в этом направлении.

Сертифицирован дважды SMM-школой Republic по курсам "Профессия SMM-щик" и "Инстаграм для бизнеса".

В настоящее время прохожу обучение и сертификацию в агентстве Course Envy расположенном в г. Лос-Анжелес по теме "Facebook Ads & Facebook Marketing MASTERY 2019"

Работаю с коллегой, Сертифицированным специалистом в области копирайтинга и SMM.

Владею навыками Фтошоп и After Effects для создания материалов. Знаком с парсерами, программами масслайкинга и массфоловинга, и прочими необходым программным обесепечением для полноценной аналитики и работы.

Буду рад оказаться полезным своими знаниями.