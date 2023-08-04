LanguageLancer

Галина LanguageLancer

 
54 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Работа с текстами

Добро пожаловать в мое портфолио!

Я новичок в мире фриланса, но готова перевести свою страсть к писательству в качественную работу для вас. Мои специализации - рерайтинг и копирайтинг, и я стремлюсь создавать уникальные и продающие тексты.

Что я могу предложить:

1. Рерайтинг: Я готов обрабатывать уже существующий контент, создавая новые тексты с сохранением исходной идеи, но в свежем и уникальном ключе.

2. Копирайтинг: Я знаю, как создать содержательный и продающий текст, который привлечет внимание вашей аудитории и заинтересует ее.

3. SEO-оптимизация: Я умею внедрять ключевые слова в контент таким образом, чтобы высокий рейтинг был гарантирован, и ваш сайт привлекал больше посещений.

4. Быстрая обучаемость: Я легко и быстро усваиваю новую информацию и темы, что позволяет мне эффективно работать с различными проектами.

5. Профессиональное отношение: Я всегда соблюдаю сроки и работаю в тесном сотрудничестве с клиентами, чтобы удовлетворить их требования и ожидания.

Я готов погрузиться в работу и помочь вам достичь ваших целей. Свяжитесь со мной, чтобы обсудить ваш проект и начать сотрудничество. Спасибо за внимание!