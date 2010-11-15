Обзоры, превью спортивных событий; пер. любой уров. слож. рус-англ.-укр.

В этом году окончил факультет "Журналистика", Львовский университет им. И. Франко.

Более года проффесионально занимаюсь спортивной журналистикой. Великолепно ориентируюсь в современном спортивном мире. Могу быстро, грамотно и качественно написать статью, превью, обзор спортивного события. В основном большой теннис, футбол. Пишу на украинском, русском и английском языках.

Написание статтей - любимое занятие. Здесь могу назвать себя трудоголиком. Это работа, которая мне нравится, это моя жизнь.

Также занимаюсь переводами текстов. Свободно и грамотно владею английским, русским и украинским языками. Все переводы выполняю быстро и качественно.

Смотрите портфолио. Пожалуйста, пишите если есть замечания.