Гениальные тексты для Вашего бизнеса

Здравствуйте! Меня зовут Ксения Малых. Я юрист и копирайтер.

В 2014 году окончила Университет Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

В 2019 году прошла обучение в Школе копирайтинга Юлии Волкодав.

Основное направление работы – копирайтинг и продающие тексты. Тематика текстов на Ваш выбор, за исключением узкоспециализированных медицинских и технических тем. Уникальный копирайтинг, написание действительно продающих текстов и максимально незаметный рерайтинг – все это позволит Вам оставаться лучшим в своей сфере, воздействуя на аудиторию живым и ярким языком.Как практикующий юрист, привыкла разбираться в проблеме и заданиях от и до. Выбирая сотрудничество со мной, Вы можете быть уверены в качестве и достоверности Ваших текстов. Любая Ваша идея сможет найти воплощение и будет описана подробно и образно. Опыт работы в режиме многозадачности и контрольных сроков позволяет гарантировать Вам соблюдение дедлайнов. Мой искренний интерес к любой теме подарит Вам подробные и разнообразные статьи. Чтобы получить качественные тексты от надежного и творческого исполнителя, Вам достаточно связаться со мной и обговорить Ваши идеи. Напишите по адресу [email protected] или по телефону 8(908)-648-24-46 (WhatsApp, Viber) прямо сейчас и не откладывайте развитие своего бизнеса.